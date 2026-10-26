A Dalbón lo agarraron de festejo en Rio de Jaineiro

El abogado de Cristina se paseó por Copacabana con una remera del PT. Gregorio Dalbón fue sorprendido por un móvil de LN+. Se filtró en medio de una entrevista que el cronista realizaba con una pareja de brasileños.

El abogado se mostró exultante por el batacazo de Lula electo por cuarta oportunidad como presidente de Brasil.

🚨🇧🇷 CAYÓ DALBÓN, EL ABOGADO K DE LA REA CRISTINA KIRCHNER EN EL MOVIL DE LN+ Y DIJO QUE VA A FESTEJAR POR EL ZURDO LULA “NO TIENE NADA QUE VER CON CRISTINA” @majulluis @LuisGasulla https://t.co/Dj1te1d0h1 — Agarra la Pala (@agarra_pala) October 26, 2026



