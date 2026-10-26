Expediente Político

A Dalbón lo agarraron de festejo en Rio de Jaineiro

1 min de lectura Actualizado: 26/10/2026
A Dalbón lo agarraron de festejo en Rio de Jaineiro

El abogado de Cristina se paseó por Copacabana con una remera del PT. Gregorio Dalbón fue sorprendido por  un móvil de LN+. Se filtró en medio de una entrevista que el cronista realizaba con una pareja de brasileños.

El abogado se mostró exultante por el batacazo de Lula electo por cuarta oportunidad como presidente de Brasil.

 


 

#Gregorio Dalbón #Macri