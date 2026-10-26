Milei y los riegos de ser un apostador serial en elecciones externas

Apostó fuerte por Bolsonaro hijo y perdió. Hasta anoche , no habia pronciado palabra por la sorpresa. Tener al vecino gigante , con presidente enfrentados no parece una buena noticia.

Un apostador serial en el casino sabe que tras una racha de triunfos vendrán las dolorosas derrotas. ¿Alguien conoce a una persona que se haya hecho rico jugando en la ruleta? La analogía con la apuestas que se hacen en política externa va para el caso. Por algo se recomiendan en el manual diplomático, al menos imperante en el siglo XX, que un presidente debe ser muy cauteloso a la hora de opinar sobre políticas de otra nación. El perfil que tienen los nuevos líderes mundiales se aprecia una necesidad de notoriedad y una verborragia apabullante.

De esa raza está hecho Milei. Su impronta lo llevó a participar directamente de la campaña a favor del bolsonarismo. Anticipó que iba a ganar la segunda vuelta y tildó a Lula de "comunista y corrupto", entre otros epítetos. Es muy dificil desandar ciertos gestos diplomáticos, tras pasar una línea del buen gusto y la educación.

Anoche, se esperaba alguna mención a lo sucedido de parte de la Rosada. Solo hubo off -con periodistas- que replicaron el efecto "sorpresa" que tenían los funcionarios del presidente libertario.

Como consuelo, queda que el triunfo de Lula vuelve a poner a Milei como el cadete principal, en la región, de la administración Trump. Resta, por delante, saber que pasará con los republicanos en la elección de mitad de término, a realizarse el próximo lunes. Milei podría recibir otra mala noticia.

El mandatario argentino llevó su valija de insultos y agravios a España, involucrándose a favor de Vox, en la compulsa del próximo 29 noviembre en las elecciones adelantadas, frente al socialista Pedro Sanchez. Es posible que en esta apuesta gane , aunque el viejo zorro del PSOE, Felipe González, ironizó que cuanto más visitas haga Milei- a España- crecerán las chances del actual jefe de estado español.

Los riesgos de errar son siempre son mayores a los supuestos beneficios de acertar. Los gobiernos, de diferente signos políticos, deben aprender a convivir en beneficio de las relaciones económicas y desde un punto de vista principistas, para alentar la paz regional.

Lula dejó una enseñanza al gobierno local. Un verdadero animal político no se da por vencido ni busca excusas en la adversidad. A la vez , debe mostrar flexibilidad para cambiar antes que la realidad se lo lleve puesto.

Además, del plan de contención social y al atención a los endeudados , el legendario líder del PT se dejó asesorar en materia de manejo de redes sociales, indispensable herramienta para seducir a los jovenes desencantados. La democracia habló.

Horacio Caride