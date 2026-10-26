Nancy Pazos hizo un papelón en el cumple de Charly

La periodista intentó ingresar a la fiesta del cumple 75 de Charly. Se hizo en La Fabrica, restaurante de Palermo. Resulta que Nancy dijo que lo invitó un amigo pero no figuraba en la lista de invitados. Rebotó. Antes le dejó un obsequio al músico que le dio en mano al hermano del homenajeado. Luego, disimuló el mal trago.

Nancy Pazos fue al cumpleaños de Charly García, pero no la dejaron entrar. #infama #AmericaTv #NancyPazos #CharlyGarcia https://t.co/YoktGgCaPN — TeleViral (@TeleViralAr) October 25, 2026