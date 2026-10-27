Una suerte de timbreo por WhatsApp produjo el milagro Lula

El responsable de la movida es de un diputado del estado de Minas Gerais. En qué consiste.

Todos están hablando del milagro Lula. Un octogenario que es leyenda. Cuarto mandato presidencial. Contra todos los pronósticos lo dio vuelta. Hay una clave entre tantas explicaciones.

Esa llave se la dio el sistema de mensajes en res a través del WhatsApp de la campaña. Una suerte de timbreo realizado por celular donde Lula interactuó con sus votantes. El creador de la idea es el diputado André Janones, del estado de Minas Gerais.

Janones, especialista en nuevas tecnologías, fue quien convenció a Lula de aggiornarse y apostar a este " Ejército digital". Así llegaron sobre todo a un votante joven. El objetivo fue movilizar a los más de 33 millones de abstencionistas de la primera vuelta .

La herramienta dio un salto extraordinario en poco tiempo, pasando de 50.000 seguidores a más de 3,3 millones en solo una semana.