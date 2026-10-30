El Papa hizo un gesto inédito antes de venir al cono sur

Votará en las elecciones de mitad de término de los EEUU, Es el primer Papa que ejerce su derecho ciudadano.

El Papa ejercerá su derecho ciudadano de votar en su Nación, los Estados Unidos. La noticia se conoció antes que el Sumo Pontífice inicie la gira por el Cono Sur, que implica tres días en la Argentina. No existe en ninguna parte del derecho canónico una prohibición a los clérigos, incluido el Papa, del ejercicio individual del sufragio. Sí prohíbe participar activamente en partidos políticos y dirección de asociaciones sindicales.

EL Papa votará como Prevost.Lo hará mediante un telegrama. Se cree que su sorprendente activismo marca un voto cantado, contra quien rivaliza en cuestiones geopolíticas.

Leon XIV se transforma en el primer Papa en votar en su lugar de nacimiento , durante su mandato de Jefe mundial de la iglesia católica.

Prevost tiene la ciudadanía peruana, país en el que se formó como eclesiástico. El dato es que decidió no votar como ahora si lo hará en EEUU.

La noticia la ha adelantado el diario Chicago Sun-Times y la ha confirmado la oficina electoral del condado de Will, en el área metropolitana de Chicago, en el estado de Illinois. Allí León XIV está inscrito en el censo con su nombre civil, Robert Francis Prevost en el domicilio de su hermano John en la localidad de New Lenox, de unos 25.000 habitantes.

El Papa mantiene fuertes contrapuntos con Trump por las guerras y las posturas pro bélicas del mandatario norteamericano.