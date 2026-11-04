En el vuelo a Roma, Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera

En un vuelo a Roma, en la previa del viaje del Papa a la Argentina, Nelson Castro vivió una emergencia médica y tuvo que actuar como médico: una pasajera sufrió un bloqueo cardíaco severo. El periodista la estabilizó y la mujer pudo ser trasladada a un hospital en Italia.

[AHORA] En un vuelo a Roma, el doctor Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera que sufrió un bloqueo cardíaco severo y quedó al borde de un paro cardíaco: el periodista la estabilizó y la mujer pudo ser trasladada a un hospital en Italia. https://t.co/flKvlMA73Z — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 4, 2026