Expediente Político

En el vuelo a Roma, Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera

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En el vuelo a Roma, Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera

En un vuelo a Roma, en la previa del viaje del Papa a la Argentina, Nelson Castro vivió una emergencia médica y tuvo que actuar como médico: una pasajera sufrió un bloqueo cardíaco severo. El periodista la estabilizó y la mujer pudo ser trasladada a un hospital en Italia.

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