El repliegue de las fuerzas del cielo abren un infierno temido para Milei

Otras semana negativa para el oficialismo. Las jugadas radicalizadas de Milei a nivel de sus apoyos en elecciones externas lo dejan muy mal parado con vistas al 2027.

Una semana que cierra para el olvido en el ego presidencial. Todo le salió mal. Primero , la derrota contundente de Trump en manos de los demócratas. Venía el presidente del silencio llamativo del escape de Flavio Bolsonaro desde territorio argentino , en Foz Iguazú. Cierra con la caída de su amigo presidente paraguayo, Santiago Peña.

A todo esto el riesgo país sigue escalando traspasando los 900 puntos. El equipo económico quiere hacer creer que todo se debe a efectos externos pero el mercado local les adjudica gran parte del descontrol. En lo político. la senadora Patritcia Bullrich aprovecha todas las tribunas para jugar a la diferencia y mostrarse como una posible alternativa con vistas al 2027.

A pesar de todos estos inconvenientes, Milei volvió hacer una gira personalista a España, para entrevistarse con mienbros del partido de ultra derecha, VOX. El Rey de España lo ignoró alienándose al agravio institucional de sus repetidos a taques al actual gobierno español . Lejos está , Felipe VI , de empatizar con Sánchez. Sin embargo, su majestad tiene claro los límites y la identidad de los respetos mínimos institucionales en juego.

El saludo entre Milei y el presidente español , en medio de la Cumbre Iberoamericana, fue una heladera hackeada. Nuestro presidente no lo miró a los ojos mientras que el local hizo zoom con su penetrante mirada.

La pregunta- que rodea este nuevo clima - es : ¿ Importará como antes , a los EEUU , los vaivenes económico de la Argentina? Trump es un gobernante en retirada y el titular del Tesoro , Scott Bessent, debe dar explicaciones, de sus salvajajes express, a la nueva mayoría demócrata, en el Capitolio.

El capítulo Bolsonaro sigue abierto, en cuanto a la responsabilidad de soporte al escape por parte de las autoridades nacionales. Santiago Caputo estuvo en la comitiva de autos oficiales de Yacyretá, en la despedida al investigado por la justicia carioca, cuando se iba a un auto exilio a Miami. Ahora, la fiscalPaula Ochoa quiere saber si para la vía de escape se utilizaron fondos públicos. Por su parte, el juez Rafecas (promocionado para dejar la primera instancia de lectura de las causas de corrupción elevando su rango a Camarista) se cubre, solicitando al fiscal Taiano que opine sobre si reabrir el caso Libra.

Hay frondosos archivos de Milei mostrando su admiración por su par paraguayo, Santiago Peña. Joven , apuesto y rodeado de adjetivos de supuestas habilidades para modernizar su país y sanear las cuentas del déficit fiscal. El resultado de su derrumbe, dejó expuesto a un dirigente de cartón, protagonista de una estafa millonaria a más de 3 millones de paraguayos que confiaron en el Banco Ueno.

A través de una operatoria de vaciamiento, para favorecer a empresas amigas, el representante del partido Colorado dejó a la deriva a miles de jubilados y trabajadores, rememorando al corralito argentino.

Silencio estampa del presidente ante los tres acontecimientos qeu sacudieron sus expectativas reeleccionistas. Falta mucho pero el clima cambió . Sus fuerzas están debilitadas agitadas poruna dura interna política. Ls fuerzas del cielo se repliegan. Karina es casi el único sostén, en los momentos de turbulencias.

Horacio Caride