Escándalo con el "corralito a la Paraguaya"

Manifestaciones en Asunción que hacen recordar a la crisis del 2001. El mandatario guaraní fue puesto de ejemplo de modelo exitoso por parte de Milei.

La historia tiene similitudes con la Argentina del 2001. Sacude a un mandatario liberal que es puesto de modelo por parte de Javier Milei. La entidad bancaria en foco es Ueno Bank, una unidad financiera vinculada con negocio de Santiago Peña.

Parte de los 3 millones de damnificados paraguayos, se volcaron a las calles haciendo sonar cacerolas. Reclaman, entre jóvenes y jubilados , la disponibilidad de sus ahorros que están acorralados por disposición de la entidad Central crediticia, del estado paraguayo.

El parlamento guaraní está agitado, con varios legisladores pidiendo el juicio político a Santiago Peña.

Las imagenes de portesta tnedieron un paralelismo ocn vivido an Argentina en la crisis del 2001. Milei no emitió opinión alguna del destino de su colega paraguayo ya que está de gira política en España viendo a dirigentes de VOX.