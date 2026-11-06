Inteligencia artificial en los colegios porteños

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley de Educación Digital Integral, impulsada por el legislador Sergio Siciliano, que impulsó una propuesta para acompañar a las escuelas en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial.

El texto aprobado surgió del diálogo entre diferentes proyectos en la Comisión de Educación, con la participación de Siciliano, María Bielli y Manuela Thourte, y contó con el aval de legisladores de diversos sectores políticos.

El trabajo también recogió las experiencias, preguntas y preocupaciones de estudiantes de distintas escuelas, que compartieron en las mesas de trabajo cómo utilizan la tecnología y la inteligencia artificial. Sus aportes permitieron poner en discusión qué necesitan aprender y cómo pueden acompañarlos las escuelas, los docentes y las familias. “La discusión ya no es si los chicos van a usar Inteligencia Artificial, sino cómo queremos que la utilicen”, sostuvo Siciliano durante su intervención.