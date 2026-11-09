Entre una misa multitudinaria y un mensaje de amor en el cotolengo, León deja su huella

Alguna vez Umberto Eco, intelectual italaiano agnóstico, se sumergió en un debate con el Arzobispo Emérito de Milán, Carlo María Martini. El libro de interambio epistolar se llamó: ¿ En que creen los que no creen? Desafiante duelo entre lo racional y la fe.
Argentina , paÍs que se autoproclama mayoriatariamente creyente , tiene una gran incertidumbre sobre el futuro y en quién depositar su fe politica. El papa no viene ni tiene por qué resolver este dilema pero si- su interpelación- es la de un pacificador , un connstuctor de puentes .
Dos imagenes impactantes tuvo la segunda jornada de León XVI en Argentina. La primera, fue en el cotolengo Don Orione, Allì, concectó con el dolor , de aquellos invisivilizados por la sociedad. Cuerpos castigados , hasta de formas mostruosas, pero con el alma en paz. Se interpeló a los "bellos" por fuera y horribles por dentro. A los apologistas de la motosierra.
El papa se conmovió escuchando testimonios de hombre y mujeres que dependen de amos del semejante y a la vez de un presupuesto acorde a la sensible temática.
Depués de ese golpe emocional llegó la comunión de una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en palermo. Más de 2 millones de personas. Una nueva audiencia que necesita sintonizar con tener fe y creer en un futuro.
Horacio Caride