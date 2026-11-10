Alma Misionera: el hit religioso que levantó la fe en la misa multitudinaria

Es una canción éxito en las misas y peregrinaciones. Las Pastoruti levantaron a la gente en la previa de la misa de palermo. Quien es el autor.

La canción de misa Alma Misioner ha sido la gran protagonista de los contactos del Papa con la gente. Se cantó por parte del coro del cotolengo y también lo hicieron las hermanas Pastorutti en la previa a la misa multitudinaria que congregó a más de 2 millones de personas.

La canción que fue pasando de mano en mano a partir de los 90, se fue transformando en todo un clásico de la liturgia. Su autor es un seminarista mexicano. Se llama Enrique García Vélez, un sacerdote y compositor católico. La escribió en 1993, cuando era seminarista en la ciudad León (México), donde ganó un concurso.

El tema explotó en el Congreso de la Juventus de Río de Janeiro (2013). Fue el primer viaje internacional del Papa Francisco al extranjero tras ser elegido pontífice unos meses antes. Allí pronunció su famoso: "¡Hagan lío!" .