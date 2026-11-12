Insólito: el Papa borró el tuit en el que le decía a los argentinos que iban a tener "dos Papas"

Lo había posteado al momento de partir hacia Perú. Fue una forma simpatica de agradecer la fantástica recepción. A alguien le molestó.

La cuenta del Vaticano @VaticanNews, se vio envuelta en una polémica impensada. Ni bien se despedía de la Argentina, León XVI, tuiteó un mensaje simpático hacia el pueblo argentino. Había escrito: "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa" "Pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

Horas después se borró ese tuit de semblanza argenta. Las especulaciones pasan por dos vertientes. Una la que decir "dos Papas" puede llamar a la confusión de los feligreses. La otra, más probables, es que pensando que está ahora en su segunda tierra natal, Perú, esa frase podía llamar a ciertos celos de los peruanos. Como sea el mensaje de León sobre "los dos Papas" , desapareció.

Al recibirlo en Lima, los fieles gritaron: "¡El Papa es peruano! ¡El Papa es peruano!"