El Banco Ciudad obtuvo una alta calificación

La calificadora de riesgo Moody´s asignó la máxima calificación crediticia local, AAA.ar, al Banco Ciudad, en depósitos y como emisor de largo plazo en moneda local y extranjera, ubicando a la entidad entre los principales bancos del sistema financiero argentino, que alcanzaron esta calificación.

El reporte destaca la solidez con la que se sostuvieron los indicadores de capital, liquidez y morosidad, a pesar del contexto desafiante y en comparación con el resto del sistema, manteniendo a su vez adecuados niveles de rentabilidad.

La evaluación también incorpora la calidad crediticia del accionista del Banco Ciudad, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calificada AAA.ar con perspectiva estable, siendo el distrito con la máxima calificación crediticia del país y del cual la entidad es banco oficial y agente financiero.

Las calificaciones de depósitos y de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera del Banco Ciudad evolucionaron desde AA+.ar a AAA.ar. La mejora también comprende a las Obligaciones Negociables Clase 23 y Clase 24 del Banco, que pasaron de AA+.ar a AAA.ar, ambas con perspectiva estable.