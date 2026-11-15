Tras la visita papal volvió el finjamos demencia

No había despegado el avión hacia Lima, que los diferentes actores políticos siguieron en su planeta. El mensaje de León quedó flotando para que alguien lo escuche.

En el país del "finjamos demencia", todo volvió a la normalidad. De izquierda a derecha aplaudieron al papa ,salvo algunas excepciones contraponiendo los valores tradicionalistas de la iglesia católica. León VIX vino a defender esos valores : como el de la familia y el respeto a la vida desde la concepción, pero a la vez dejó subrayada la doctrina social de la iglesia.

Sobre este último punto, muchos actores de gobierno y empresarios importantes, aplaudieron de puro compromiso. Desde la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Mario Grinman, se dejó en claro los límites a los planteos del jefe del vaticano. El vocero empresaria manifestó: "no se puede repartir lo que no se tiene" ). Además, calificó la justicia social como un "eslogan vacío" .

Este fue el mensaje más tajante que dejaron los integrantes del círculo rojo , mas allá de la emoción y la caracterización humana que hicieron del Papa, quienes también concurrieron la carpa VIP.

A la vez , sectores del peronismo y la izquierda creyeron ver en el papa a una suerte de activista liberador de los males del modelo y alucinaron que los millones de personas- que colmaron las misas- serán por efecto, de un envión, sus próximos votantes. Una muestra más de la falta de sentido común de quienes dicen representar a los sectores populares.

La semilla que plantó, el sumo pontítice , es la de la fe. Por supuesto que luego cada uno puede tener fe en lo que le parezca. En Dios , en la lotería o hasta de vuelta renovar un contrato de esperanza en un político.

León no pareció un revolucionario con mensajes de puro sentido común, narrados suavemente (sin gritos ni apelaciones grandilocuentes), ocupando el centro. Quizás una enseñanza, de sintonía fina , de lo que debería encarnar un candidato a presidente, es que sepa tocar otra música a la de los flejes constantes.

Los representantes de la cúpula del clero saben que también esos millones de personas aplaudiendo, a un líder espiritual, no conllevan a la automatización de que vuelvan masivamente a las misas. Los vientos que soplan fuertes, en un breve lapso, suelen dispersarse sino se los atiende como es debido.

Lo primero que hizo el gobierno fue volver sobre sus internas y enfocarse en tratar de suspender o derogar las PASO. El "vayan y anuncien", lo entendieron al revés.

Horacio Caride