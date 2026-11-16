El debutante en América sorprendió con el invitado. El titular de la AFA lloró, pateó penales y se mostró seguro de su continuidad.

Chiqui Tapia apareció en el programa Dominbord, conducido por Tomás Rebord. Lo hizo en medio de una catarata de denuncias y el ojo que está poniendo la Justicia a sus movimientos bancarios, vuelos y lujos.

Tapia quiso mostrar una cara humana y sensible y hasta se prendió a tirar unos penales en medio de las preguntas. Lloró cuando recordó que su madre quería que la selección saliera campeona del mundo.

El programa estuvo montado como un gran show dominguero. Rebord entró a los estudios desde un carro de traslado de presos, lookeado a lo Hannibal Lecter. Todo comenzó con una suerte de stand up. El telón se abrió para presentar a su equipo, integrado por Manu Jove y Juan Enrique Ruffo (Gelatina).

Promediando la mitad del programa llegó Tapia, abrazado por aplausos de los extras. La entrevista estuvo dominada por temas futboleros. Defendió el modelo de campeonato local. Y desafió el presidente de River a competir en las próximas elecciones.

Para "incomodarlo" le avisaron que venía la pregunta "mala leche" a cargo de Jove. Se le puso sobre la mesa si era verdad el famoso operativo de FBI en el aeropuerto de Nueva York. " La verdad dijeron un montón de cosas , y pasaron los meses y estoy acá", dijo. Pero nunca contestó la pregunta.

Antes de los penales, ingresó un therian secanucas. Al final, el Chiqui hizo un poco de trampa y pateó si avisar.