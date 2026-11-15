Otro éxito de la Noche de los Museos con la participación del Banco Ciudad

El Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad, participó nuevamente de La Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires. El museo abrirá las puertas de su emblemático edificio art decó, ubicado en el centro comercial del barrio de Boedo, Avenida Boedo 870, con una propuesta de actividades para todas las edades.

Como cada año desde 2009, el museo del Banco Ciudad se sumó a esta iniciativa cultural con actividades para disfrutar en familia: hubo visitas guiadas, fotografía, la presentación del Coro del Banco Ciudad y música.

Los visitantes recorrieron las salas del museo, que exhiben parte de la historia económica, social y cultural de Buenos Aires a través de libros, documentos, fotografías y objetos vinculados con los acontecimientos que marcaron la vida en la ciudad, desde la llegada de los primeros inmigrantes.