La ciudad ombligo del mundo y del corazon del Papa, se vio conmocionada por la visita de León. Un muestra del cariño enorme que emocionó al pontífice. La cobertura del periodista, Nelson Castro, tuvo un momento de discordia.

Nelson salió al aire, carcterizando el lugar como un sitio de "subsistencia y precariedad". Los dich9os cayeron pésimo a la sautoridades locales.

Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, calificó al periodista de «descerebrado» y lo acusó de venir a buscar «miserias»