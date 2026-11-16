La tragedia de Renedios de Escalada se produjo en pleno traspaso de la compañia de las acciones de YPF de metrogas al Grupo Manzano. Aún falta cuenstones de papelerío por lo que las reposnsabilidad del caso apunta a un directivo de YPF. Se rumoreó que podrían caer presos de comprobarse que no hubo cumplimiento de protocolo. La pérdida del gas era importante y se trabajó en el lugar sin evacuar las manzanas correspondientes.

Dicen algunas fuentes cercanas a la operatoria del gas que para ahorrar dinero se atiende un porcentaje menor de lsoc casos de pérdidas de gas , llendo al recate de los más graves. Aquí no se habria ponderado el real peligro. La investigación está a cargo de la UFI de Lanús-Avellaneda.