Se retiró Messi, el papa llamó a la unidad, el gobierno navega en los antagonismos. 2027 espera a un salvador.

¿Quién dijo que los argentinos retomamos la fe con la visita del papa? Si algo nos sobra es siempre la esperanza en la aparición de un mesías. El síndrome es claro: la posta la tiene el otro. Ese otro hoy tiene una cara desdibujada pero el deseo pugna con pertinaz insistencia en su critsalización.

León XIV apareció como un rayo de arcoiris. Fueron días de sanación, como el efecto que a veces tienen los mundiales de unirnos ,por un rato, cual si fuera una nación de una energía envolvente.

Se fué, y esa buena vibra , pronto quedó esparcida entre las partículas enfrentadas en el gran desconcierto nacional. Si hasta las canchas de fútbol , partido de selección mediante, parecen agujeros de ozono aguardando el grito de gol agónico.

Las cuentas- que se hacen en la política- son que ese "salvador" se está anunciando como un destino marcado por los que depositan fe ciega a estar condenados al éxito.

El eterno retorno del peronismo está quemado por sus reiterados sacrilegios. Son, de todas maneras, un sector necesario para cualquiera que se quiera poner de la. vereda de enfrente de Milei .

El gobierno confía en suspender las PASO (los votos aún están flojos de papeles), augura un triunfo en primera vuelta que ninguna encuesta de mercado-mas o menos seria- hoy valida.

De todo lo acontecido en las últimas semanas, lo de papa quizás haya sido lo menos malo para el gobierno. El jefe del vaticano aclaró de regreso a Roma que lo suyo no fue un discurso político sino evangelizador.

Lo millones que prestaron escucha en las misas, hablan de una necesidad de moderación y sentido común . ¿Quién lo puede representar?

Sergio Massa juntó dirigentes de peso en un acto en el partido de San Fernando. Da la impresión que su voluntad de revancha chocará con el recuerdo muy fresco de su paso por el gobierno de Alberto. De todas maneras, el ex intendente articula con referentes transversales que buscan un frente ambicioso que incluya a moderados, único eje de seducción para los sectores medios desencantados.

La tan anunciada unidad del peronismo, puede tener un escollo fuerte si el gobierno se sale con la suya de correr las PASO del medio. De entrar en ese escenario, le quedarán dos recursos :hacer la interna partidaria cerrada o ir con dos candidatos a las nacionales, hilvanando luego la pegatina en un posible balotaje.

El mesías outsider es menos probable . Los que amagan no miden .

León sostuvo el riesgo de la «reducción o hasta eliminación de la clase media» en Argentina y pidió redistribuir la riqueza de forma más equitativa. Caputo, en cambio, creer que reactivar el consumo sería entrar a un espiral inflacionario. Ya nos enseñaron que en el reino del revés, dos mas dos son tres.

Horacio Caride