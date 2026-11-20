El programa Mendoza Aumentada, impulsado por el Gobierno de esa provincia a través del Ministerio de Educación, alcanzó un hito al certificar a sus primeros 500 egresados de nivel secundario como operadores en Inteligencia Artificial (IA).

El acto se realizó en el Estadio Poliguay de Guaymallén, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar. Esta primera tanda forma parte de un total de 20.000 estudiantes que se encuentran realizando la formación.

Durante el encuentro, cinco proyectos finalistas desarrollados por estudiantes participaron de los Premios Operador IA 2026, donde se evaluaron propuestas que integraron herramientas de inteligencia artificial para resolver problemas concretos. El jurado valoró especialmente el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos. Además, se reconoció a los docentes que acompañaron el proceso formativo.

La iniciativa busca incorporar la inteligencia artificial en las escuelas secundarias desde una perspectiva pedagógica, promoviendo el pensamiento crítico, la autonomía y la resolución de problemas. La capacitación incluye contenidos sobre IA generativa, diseño de prompts, automatización, desarrollo de asistentes digitales y uso ético de la tecnología. Quienes completan el trayecto reciben una certificación oficial emitida a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

Desde su implementación, Mendoza Aumentada llegó a más de 80.000 estudiantes de más de 260 escuelas públicas y privadas de la provincia, y amplió su propuesta a jóvenes de entre 18 y 25 años. El programa fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de Mendoza y recibió en 2026 el Premio Sadosky, en la categoría Innovación en la Formación de Talento, y el Premio Polo TIC Mendoza, por Innovación en el Sector Público. También se reconoció el trabajo de Pablo Aristizábal, fundador de FlexFlix, plataforma que acompaña el desarrollo educativo de la iniciativa.

Como parte de una nueva etapa de expansión, el Gobierno provincial firmó acuerdos con 14 municipios para extender la capacitación en inteligencia artificial a 10.000 trabajadores municipales. El objetivo es trasladar estas herramientas al ámbito de la gestión pública, optimizando trámites, servicios y respuestas a las necesidades de la ciudadanía. De esta manera, Mendoza Aumentada busca consolidar un modelo de formación digital que trascienda las aulas y prepare a jóvenes y trabajadores para los desafíos del futuro.