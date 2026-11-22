En la previa al golpe militar , bandas como la del personaje siniestro de la serie , cultivaron un método de violencia para estatal que luego institucionalizó la dictadura militar.

El éxito de la serie de Trapero , sobre la figura de Aníbal Gordon, retoma el debate sober los 70 y la violencia política. En la misma fuerza política por la que se sacrificaba parte de la juventud - entendiendo que la violencia era la única forma de cambio- anidaba también el eje represor de métodos sanguinarios que luego insitucionalizó la junta militar de Videla. La ficción toma datos de esa realidad haciendo de la serie un producto atractivo y a la vez que invita a la reflexión.

La serie está. inspirada sobre el libro del periodista e historiador, Marcelo Larraqui, quien viene insistiendo en sus trabajos sobre una revisión de investigación de los agitados años 70.

Gordon fue una cara siniestra de aquella época, difícil de clasificar. ¿Era un servicio de inteligencia o un delincuente sin códigos ? Todo eso lo comprendía, como así también un setimiento macartista que hizo sintonía con el ala de derecha del peronismo. Con gremialistas , López Rega y luego en el Batallón 601 , a cargo del genocida Carlos Guillermo Suárez Mason.

Por su puesto que es un tema interminable el deducir el comienzo de la violencia política en la historia nacional. Como dijo en etrevistas , a propósito del lanzamiento de la serie, (el actor Rodrigo de la Serna) es entendible situarla en la etapa moderna, con el bobaedeo del 55 a la plaza de Mayo.

Haciendo una reconstrucción de eslabones e hitos, se pueden equilibrar las pasiones pero a la vez se corre el riersgo de cada para responsable quedarse con la foto que más conviene. El peronismo debe una mirada autocrítica sobre esos años de violencia política previos al golpe. Condenaba las que provenían de organizaciones guerrilleras que tuvieron como objetivo propios cuadros del partido , como el de Rucci, pero dio aire a bandas para militares y estatales como la liderada por Aníbal Gordon, sujeto que quedó pegado a la Triple A.

En ese sentido, la serie puede ser oportuna o una incomodidad, de acuerdo a lo que se queira hacer con ella luego de consumirla.

En los expedientes policiales , Gordon aparece robando un banco en la patagonia. A partir de ese antecedente , su negocio pasó a ser volcar su odio y violencia a las estructuras de poder, simulando siempre un lugar de no pertenencia.

Gordon fue detenido, juzgado y murió en prisión, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, en el 87. Después de tanta violencia la Democracia llegó para hacer Justicia.

Horacio Caride