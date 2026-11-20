Es el spor de su campaña a Jefe de gobierno. Apunta a Jorge Macri por "el muro" a los bonaerenses.

Fue un cruce fuerte con Cristina Pérez. Se presentó en el piso y reivindicó su polémico vicdeo que lo muestra ornenando exoplosiones en el límite que divide la ciudad con la provincia. Dice que trata de representar la opocisión al muro imaginaario que tiene la política oficial porteña de no atender con los servicios de salud a los bonearenses.

Larreta dijo que el actual mandatario es violento ya que ordena operativios muy duros. Le restó mérito con el final de los piquetes ya que le dio todo el beneficio político a las medidas de cortar los palnes, que tuvo la ministra nacional, Sandra Petovello.

Hubo tirantez con la conductora del segmento noticioso . "Te dije tres veces que yo no dije eso , cuántas veces querés que te lo repita ", salió al cruce cuando le adjudicaron tibieza, por evitar muertos en los piquetes, durante su gobierno en la ciudad.