La leyenda del itendente que de ser blanco de una protesta se sumó a la marcha

Cuante otra leyenda pueblerina que un intendente del interior del país, tuvo una salida increible cuando centenares de estateles le reclamaron por mejoras salariales en su sede gubernamental. Cuando vio que la cosa se ponía fulera, este intendente de los 90, tuvo una idea maquivelica. Por eso de si no puedes con ellos "únete", este caudillo bajó de su sillón de palacio y se unió a la masa efervecente para putear por las malas condiciones laborales.

Cantó las consignas en su propio detrimento y al marchar junto a la multitud, aprovechó para escabullirse.