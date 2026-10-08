Se inician descuentos del Día de la Madre en el Banco Ciudad

El Banco Ciudad se suma a los festejos del Día de la Madre con importantes beneficios para las compras en tiendas de indumentaria, perfumerías y librerías, entre otras. Desde mañana miércoles 7, hay descuentos de hasta 30% y 12 cuotas sin interés en las marcas adheridas.

Desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de octubre inclusive, se ofrecen importantes beneficios en indumentaria, pagando con QR a través de la billetera Buepp o la App Ciudad con las tarjetas de crédito de la entidad. De esta manera se accede a un 30% de descuento sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en marcas adheridas tales como Ver, Yagmour, Montagne, Portsaid, Desiderata, XL, Grimoldi y Lázaro. En esas mismas fechas y con los mismos medios de pago, se obtiene un 15% de descuento sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en las perfumerías Pigmento, Juleriaque, Rouge y Beauty 24.