La llave de Cristina para simular ser candidata

¿Qué pasaría si el gobierno nacional consiguiera los votos para suspender las PASO? Los sectores oositores tendrán que arreglárselas con otras herramientas, para saldar sus diferencias y reorganizarse ante un oficialismo que camina sobre la cornisa de la reelección.

En la caso del peronismo, ya se habla de la realización de una interna partidaria, es decir una elección -puertas adentro- solo de afiliados del partido. Cristina planea ser cabecera de una fórmula compratida con el ex gobernador, Gerardo Zamora.

Mientras tanto, la defensa de Cristina busca una medida provisional del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que suspenda los efectos de la inhabilitación. En la Corte , en cambio, entienden que ningún pronunciamiento internacional podría modificar la sentencia firme. Cualquier definición serí no vinculante. El Comite de la ONU definirá, si incluye esta demanda, entre 19 de octubre y el 6 de noviembre.

El efecto político- que busca Cristina- es ganar la interna partidaria y generar presión sobre su figuración de supuesta "proscirpta". Enfrente, de la interna partidaria hipotética, estará Kicillof y posiblemente alguna otra expresión. Massa se lanzaría a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La jugada del kirchnerismo es corrosiva para las ambiciones del gobernador bonaerense. De concretarse, la unidad deseada- en vistas de enfrentar a Milei- quedarian truncas. En las últimas jornadas, sectores adeptos a la ex mandataria, criticaron duramente al entorno de Kicillof, por no abonar la teoría de "proscripción", sino de definirlo como una "prisión injusta".

En las huestes K, aprecian el caso de la ultra derechista francesa, Marine Le Pen, quien fue condenada a 3 años de prisión por malversación de fondos, con un año de prisión efectiva bajo la tutela de una tobillera. Lo que no dicen es que su habilitación para competir, en los comicion franceces, se basa en que la inhabilitacion fue dictada por 15 meses , los que ya cumplió de la condena. La inhabilitación de Cristina es de caracrter permanente.

En paralelo, el gobierno dice contar con los votos parlamentarios para obtener la suspensión de las PASO. Tras el viaje a Paris, con un importante contigente de gobernadores, se reactivó esa posibilidad. Si se cruzan algunos intereses, las chances están abiertas.