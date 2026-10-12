Islas: el candidado de Independiente bancado por un dirigente de La Cámpora

Luis Islas quiere ser presidente de Independiente. Como otros ex futbolistas o deportistas , detrás de su figura hay dirigencia política. A el ex arquero lo banca un dirigete de La Cámpora del partido de Avellaneda. Hya intentos de aceramiento con la lista del ex tenista Gaudio. El Gato asegura que su iniciativa está rodeada solo de sponsor privados. La eleccion de diciembre también es seguida de cerca por una agrupación racinguista.