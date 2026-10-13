El Banco Ciudad acompaña la planificación laboral

Con la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), prevista para el 1° de noviembre de 2026, el Banco Ciudad acompaña a las empresas en la planificación y administración de sus obligaciones laborales, con beneficios financieros, impositivos y operativos.

La propuesta del Banco Ciudad incluye experiencia y trayectoria en la administración profesional de Asset Management y acceso a instrumentos financieros autorizados. Los Fondos de Inversión Crecer del Ciudad permiten que los aportes al FAL generen rendimiento hasta el momento en que sean requeridos, con disponibilidad inmediata cuando surjan obligaciones laborales. La solvencia del Banco Ciudad, con 148 años en el mercado, administrando fondos públicos y privados de instituciones de primera línea en el país, garantiza a las compañías la seguridad del resguardo del FAL, que por sus características y destino, es de enorme relevancia para la planificación financiera de las empresas.

El gerente de los fondos de inversión del Banco Ciudad, Sebastián Di Nucci, manifestó que “ponemos a disposición de las empresas una plataforma integrada para monitorear y gestionar digitalmente los Fondos, junto a una estructura operativa dedicada a acompañarlas de manera directa en cada desvinculación con pago indemnizatorio. Este esquema garantiza agilidad y precisión en la acreditación, capacita a sus equipos en el circuito operativo y elimina riesgos de contingencias laborales por eventuales demoras en la liquidación”. Y destacó: “El Banco Ciudad no cobra ninguna comisión adicional por esta operatoria y también bonifica la comisión de administración del Fondo FAL”.

A su vez, el Banco Ciudad brinda soluciones de Cash Management, gestión de pagos, y los servicios de cuenta sueldo, que incluye beneficios bancarios y herramientas financieras, entre los que se destacan los préstamos para capital de trabajo y bienes de capital para las empresas, seguros, y los préstamos personales, hipotecarios y tarjetas de crédito para los trabajadores.