Toto Caputo rompe canales con el Congreso

Es por su incumplimiento de envío de fondos a algunas provincias. Complica acciones como la eliminación de las PASO.

Hay malos vientos en el Congreso para el gobierno cerrando el año y esperando el arranque oficial de la campaña reeleccionista. Resulta que crece el mal humor de algunos senadores por el incumpimiento de envío de fondos comprometidos por el Tesoro nacional. Toto Caputo está en el centro de esas miradas críticas.

La situación acrecienta el desconcierto sobre si la figura del ministro de Economía tiene músculo para continuar en el tándem del manejo de la estrategia económica junto al presidente Javier Milei.

El primer mandatario lo volvió a respaldar con énfasis, diciendo que "hay una simbiosis entre ambos".

Como ocurrió con otros gobiernos, existe una discrecionalidad pronunciada, en el manejo de los fondos coparticipables, de acuerdo a la sintonía fina de un gobernador con la Casa Rosada.

El ejemplo, contrario a los enojados, es el gobernador Rogelio Frigerio, uno de los más favorecidos con los envíos de fondos. De hecho, la provincia ha comenzado a reparar rutas , un viejo reclamo de otros mandatarios provinciales.

Hubo ruido fuerte con la consulta que hizo Milei a un economista, Alberto Ades, quien participó de una reunión de gabinete a la que no asistió Caputo.

Pese a estos cortocircuitos, el oficialismo confía en cerrar las sesiones ordinarias con la aprobación del presupuesto 2027. Queda en un interrogante si habrá o no PASO. Inclusive queda poco claro quien juega de un lado u otro, dentro de la LLA y en sectores opositores.