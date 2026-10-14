A Máximo le preguntaron por Hotesur y habló del Correo

Máximo Kirchner no puede contestar preguntas sobre su patrimonio. En una entrevista con Radio Con Vos, Gustavo Grabia le preguntó por la causa Hotesur - Los Sauces, que en breve arranca el juicio. ¿Por qué necesitás, siendo la primera magistratura, hacer un negocio privado manejando los destinos del país, además de que la ley de ética pública lo prohibe?, fue la consulta. El hijo de la ex presidenta terminó hablando de la causa del Correo Argentino.

MÁXIMO KIRCHNER SOBRE HOTESUR ¿Por qué necesitás, siendo la primera magistratura, hacer un negocio privado manejando los destinos del país, además de que la ley de ética pública lo prohibe? La pregunta de Grabia en YAQPA. https://t.co/2aEPthJTpo — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 14, 2026