El gobernador que le hace recitar loas a los alumnos y se cree un superhéroe

Un nuevo capítulo de nepotismo. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se cree un superhéroe. Hay soldados que le alimentan esa creencia. Bruno Sánchez, junto a su hermano Fernando, un estudiante de contabilidad que vive en Chaco, y Rodrigo Bogado, un desarrollador misionero, crearon un videojuego en el que el mandatario provincial lucha contra el "eje del mal" , es decir Milei.
"Gildus, Formosa bajo techos azules", es el nombre del enjendro. "Lo que tiene que hacer Gildus es defender a Formosa, porque quieren destruir con la motosierra todo lo construido", explica uno de los creadores del juego.
En tanto, en las escuelas los estudiantes formoseños son obligados a recitar loas a favor del gobernador.
Una delegada formoseña cuestiona a docentes por no enseñarles a los alumnos a agradecerle a Gildo Insfrán por recibir guardapolvos.
El kirchnerismo es una enfermedad del alma. https://t.co/iRfTxOO96Z
— Ronnie (@ronnie__rr) September 20, 2026