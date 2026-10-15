Expediente Político

El gobernador que le hace recitar loas a los alumnos y se cree un superhéroe

Es Gildo Insfrán. El mandatario formoseño maneja la provincia como un autócrata.

1 min de lectura Actualizado: 15/10/2026
El gobernador que le hace recitar loas a los alumnos y se cree un superhéroe

Un nuevo capítulo de nepotismo. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se cree un superhéroe. Hay soldados que le alimentan esa creencia. Bruno Sánchez, junto a su hermano Fernando, un estudiante de contabilidad que vive en Chaco, y Rodrigo Bogado, un desarrollador misionero, crearon un videojuego en el que el mandatario provincial lucha contra el "eje del mal" , es decir Milei.

"Gildus, Formosa bajo techos azules", es el nombre del enjendro. "Lo que tiene que hacer Gildus es defender a Formosa, porque quieren destruir con la motosierra todo lo construido", explica uno de los creadores del juego.

En tanto, en las escuelas los estudiantes formoseños son obligados a recitar loas a favor del gobernador.

#Gildo Insfran