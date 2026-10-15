El gobernador que le hace recitar loas a los alumnos y se cree un superhéroe

Es Gildo Insfrán. El mandatario formoseño maneja la provincia como un autócrata.

Un nuevo capítulo de nepotismo. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se cree un superhéroe. Hay soldados que le alimentan esa creencia. Bruno Sánchez, junto a su hermano Fernando, un estudiante de contabilidad que vive en Chaco, y Rodrigo Bogado, un desarrollador misionero, crearon un videojuego en el que el mandatario provincial lucha contra el "eje del mal" , es decir Milei.

"Gildus, Formosa bajo techos azules", es el nombre del enjendro. "Lo que tiene que hacer Gildus es defender a Formosa, porque quieren destruir con la motosierra todo lo construido", explica uno de los creadores del juego.

En tanto, en las escuelas los estudiantes formoseños son obligados a recitar loas a favor del gobernador.