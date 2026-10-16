De regreso al país, el avión de "Chiqui" Tapia paró en Cabo Verde

El avión Gulfstream V que trasladó al presidente de la AFA desde Suiza a Buenos Aires tuvo que hacer una escala en la Isla de Sal, que perteneces a Cabo Verde, el pequeño país africano que fue rival de la Argentina en el último Mundial. "A la vuelta, por los vientos, esos aviones gastan más combustible", explicó un experto. El avión luego siguió viaje y aterrizó este mañana en Ezeiza.

A la idea, Tapia había hecho una escala en Paraguay, con otro avión más chico, atribuido a Javier Faroni. En Asunción se suponía que iba a pasar la noche pero a última hora del martes abordó el avión que lo llevó hasta Suiza para asistir al Consejo de la FIFA.