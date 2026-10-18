La TV Pública vuelve a llamarse canal 7

Con una programa especial, conducido por sus figuras, la señal pública retomó el viejo nombre de canal 7. Aprovechó la ocasión de los 75 años de vida.
Dejó atrás la nominación del kirchnerismo: TV Pública. Así como la historia durante el 78' que pasó a llamarse ATC (Argentina Televisora Color).
Los programadores de los demás canales mandaron sus felicitaciones.
📺 LOS DIRECTIVOS DE LOS PRINCIPALES CANALES DEL PAÍS SALUDAN A CANAL 7 POR SUS 75 AÑOS
📡 🇦🇷 Coco Fernández, Chato Prada @elchatoprada, Fede Levrino @fede2500, Diego Toni, Pablo Codevilla y Ana Laura Guevara.
@CanalSieteOk https://t.co/Q0zsPAohw8
— Emanuel López (@newemanuellopez) October 17, 2026