La TV Pública vuelve a llamarse canal 7

El gobierno hizo un relanzamiento de la marca. Se llamó TV Pública y antes ATC.

Con una programa especial, conducido por sus figuras, la señal pública retomó el viejo nombre de canal 7. Aprovechó la ocasión de los 75 años de vida.

Dejó atrás la nominación del kirchnerismo: TV Pública. Así como la historia durante el 78' que pasó a llamarse ATC (Argentina Televisora Color).

Los programadores de los demás canales mandaron sus felicitaciones.