Dante Quinterno: el genio de la historieta argentina que impuso el concepto de precuela

En el cumpleaños de Paturuzú, una reseña de este genio que insipiró al mismísimo Disney.

Después de varios intentos, con diversos personajes, Roberto Quinterno halló su hit con la creación del cacique Paturuzú. El 19 de octubre 1928, debutó en el diario porteño Crítica como un personaje secundario en la tira cómica "Las aventuras de Don Gil Contento". Un cacique tehuelche , noble y con una gran fuerza física. Todavía, la maquinaria norteamericana no había inventado a Superman.

Nació adulto, para- muchos años después ( 11 de octubre de 1945)- rejuvenecer en la revista Paturuzito, constituyendo el antecedente primario de las precuelas animadas. Muchas décadas después, Disney proyectó oficialmente las primeras precuelas.

Paturuzú hacía sus andanzas en compañía de su tutor , Isidoro Cañones, un vividor o clásico chanta porteño. Este personaje, luego adquirió vida propia con su historieta , plagada de travesuras nocturnas en boites como la legendaria Mau Mau, con su inseparable Cachorra. Otros personajes crecieron detrás: La Chacha y el tío , el coronel Cañones.

Disney admiró a Quinterno, a tal punto que le propuso trabajar para él. Desechó la propuesta, pero mantuvieron una relación amistosa de intercambio mutuo. Una leyenda cuenta que el dibujante argentino lo habría asesorado con los paisajes de la película Bambi.

El personaje cumpleañero debutó en el cine con Upa en Apuros, primera producción animada a color de la historia del cine argentino (1942).

Quinterno murió un 14 de mayo de 2003, a los 93 años.Sus restos descansan en el cementerio de Recoleta. Junto a García Ferré un creador insustituible de la historieta y la animación en Argentina.