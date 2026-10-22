Los cruces más picantes y algunos papelones en los Martín Fierro de la Radio

Hubo gestos y palabras que pusieron en escena la grieta.

Hubo de todo en la noche de los Martín Fierro de la Radio. Acá decidimos seleccionar los momentos más polémicos.

La primera nota la dio Tamara Pettinato, cuando los integrantes de su programa subieron a recibir un premio. Entre agradecimientos, Tamara Pettinato lanzó: “Menos mal que no me agarran borracha sino diría lo que pienso de Jony Viale”.

Luego, Nancy Pazos hizo gestos a la cámara, con el pulgar hacia abajo, cuando ganó el premio Gabriel Anello. La periodista tuvo su momento cuando ganó una estatuilla. Un discurso eterno que arrancó con palos a APTRA.

Tamara Pettinato también fue noticia por sus gestos de burla mientras agradecía su premio Cristina Pérez.

El último momento de tensión se vivió al finalizar el video homenaje a “Chiche” Gelblung. En ese instante, un invitado a la ceremonia lanzó la frase “avaló la dictadura”. Se escuchó justo antes de la pausa comercial. ExpedientePolitico pudo saber que el protagonista estaba sentado en la mesa de Radio Mega.