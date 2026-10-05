Yanina Latorre habló sobre la reventa de entradas que involucró a su hermana y su mamá

"Es un papelón y una vergüenza", lanzó Yanina Latorre, visiblemente molesta por la situación que protagonizaron su hermana y su mamá, involucradas en la reventa de entradas para la despedida de Messi. De esa manera, admitió que el rumor era cierto. Según explicó, fue una idea de su hermana, que utilizó las redes de su mamá.

"Me estoy comiendo un caramelito, ni mis hijos ni Diego ni yo tenemos nada que ver", dijo. Y agregó: "No me merecía esto, pero yo no tengo nada que ver pero quiero aclarar que mi sobrino no trabaja en la AFA como dijeron".