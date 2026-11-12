Nancy Pazos dijo que no es creyente pero fue a Luján porque la invitó Kicillof

Nancy Pazos siempre es noticia. Esta vez la entrevistaron en la previa de la misa del Papa en Luján y contó abiertamente que no iba como católica ni creyente sino como periodista.
"Vengo a mirar algo que para mí tiene una gran impronta política. No soy creyente, pero soy muy respetuosa de las creencias. Lamentablemente no tengo fe". Y remarcó: "Para mí esto es una crónica, voy a hacer mi programa radial desde acá”.
Entrevista por Cristina Pérez, Pazos esquivó la polémica sobre la carpa vip en el acto de Palermo: "Mirá, me traje mi mate y mis medialunas, porque acá no había nada… De VIP no creo que haya (nada)”.