Política

Nancy Pazos dijo que no es creyente pero fue a Luján porque la invitó Kicillof

La periodista aseguró que fue en su rol de periodista política porque es un "hecho político".

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Nancy Pazos dijo que no es creyente pero fue a Luján porque la invitó Kicillof

Nancy Pazos siempre es noticia. Esta vez la entrevistaron en la previa de la misa del Papa en Luján y contó abiertamente que no iba como católica ni creyente sino como periodista.

"Vengo a mirar algo que para mí tiene una gran impronta política. No soy creyente, pero soy muy respetuosa de las creencias. Lamentablemente no tengo fe". Y remarcó: "Para mí esto es una crónica, voy a hacer mi programa radial desde acá”.

Entrevista por Cristina Pérez, Pazos esquivó la polémica sobre la carpa vip en el acto de Palermo: "Mirá, me traje mi mate y mis medialunas, porque acá no había nadaDe VIP no creo que haya (nada)”.

 

#Nancy Pazos