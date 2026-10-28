Caputo se mofó de los medios por el tema Bolsonaro

El martes a última hora, cuando la mayoría de los medios del mundo titulaban que Flavio Bolsonaro ya estaba en Estados Unidos, Santiago Caputo lanzó un tuit venenoso: "La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo. No sé quien es el que los sacó a pasear en chota pero toda mi admiración".

A esa hora, Caputo monitoreaba los detalles del operativo de salida del país. Bolsonaro finalmente cruzó la frontera cerca de la medianoche y se subió al avión que lo estuvo esperando casi un día en la pista del aeropuerto de Iguazú.