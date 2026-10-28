Caputo se mofó de los medios por el tema Bolsonaro

El martes a última hora, cuando la mayoría de los medios del mundo titulaban que Flavio Bolsonaro ya estaba en Estados Unidos, Santiago Caputo lanzó un tuit venenoso: "La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo. No sé quien es el que los sacó a pasear en chota pero toda mi admiración".
A esa hora, Caputo monitoreaba los detalles del operativo de salida del país. Bolsonaro finalmente cruzó la frontera cerca de la medianoche y se subió al avión que lo estuvo esperando casi un día en la pista del aeropuerto de Iguazú.
La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo. No sé quien es el que los sacó a pasear en chota pero toda mi admiración.
— Santi C. (@slcaputo) October 28, 2026