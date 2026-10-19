Massa otra vez fue a visitar a Cristina: ¿de qué hablaron?

La imagen se viralizó durante el fin de semana. Alguien captó el momento exacto en el que Sergio Massa dejaba el edificio de San José 1111, donde vive Cristina Kirchner. Fue justo en la previa de los actos del 17 de octubre.

El diálogo entre Cristina y Massa no es novedad. Charlan seguido por teléfono y cuando la justicia lo habilita, la visita en el departamento.

En este caso, según informó la periodista Rosario Ayerdi, CFK quiso saber cómo está el poroteo para la eliminación de las PASO. Massa cree que el oficialismo todavía no tiene los votos aunque Diego Santilli dice lo contrario. Los últimos relevamientos aseguran que faltan seis senadores para llegar al número deseado.

Si se suspenden las PASO, cambiará radicalmente todo el escenario electoral, tanto para el oficialismo como para el Peronismo.

También hablaron de las próximas elecciones en Brasil y Estados Unidos.