El Kun banca al "secanuncas" y se pone picante la interna en Independiente

Agüero apoya la candidatura de Luciano Nakis, un dirigente muy cercano a Tapia. Gaudio empuja con Bochini.

La campaña presidencial en Independiente comenzó a tomar temperatura. Gastón Gaudio salió a los medios a publicitar su intención de ser presidente del Rojo y aparecieron los rivales. El Kun Agüero blanqueó que apoya la candidatura de Luciano Nakis, más conocido como el "secanuncas" de Tapia.

“Nosotros queremos que el técnico sea Milito, pero hoy está trabajando. Si él está de acuerdo, lo iremos a buscar en diciembre”, anticipó el Kun en diálogo con Radio Continental. Por ahora Milito tiene trabajo en México.

El Kun también promete apoyo de sponsors y ayuda para las inferiores.

El armado de la Lista Roja podría sumar otro impacto de peso en las próximas horas: Nakis blanqueó el deseo de incorporar a Daniel Bertoni.

Del otro lado está Gaudio, con el apoyo del máximo ídolo del Rojo, Ricardo Bochini. No es poca cosa. El ex tenista también viene empujado por los petrodólares.

Otro que está dispuesto a participar de la compulsa electoral que se desarrollará en diciembre es el periodista Enrique Sacco, quien representaría a un agrupamiento denominado como “Juventud Independiente”, cercano al actual oficialismo de la institución de Avellaneda.