Cecilia Insinga hizo un posteo en sus redes para anunciar que no seguirá en LN+ a partir del 31 de diciembre. Dijo que la decisión se habría tomado "por algo que dije o pregunté" y argumentó que no se debió al bajo rating.

Jorge Rial había adelantado el final del programa que conduce la mujer de Brancatelli junto a Robertito en la primera mañana porque los números nunca fueron buenos.

"Van a reubicar a todos menos a mi", se quejó. Y agregó: "Me duele la forma en que se termina, sabían quién era yo y cómo pienso".