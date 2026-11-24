Una periodista denunció a un colega de ese canal. Todo comenzó por un comentario de Robertito

Todo comenzó casi de casualidad por un comentario de Robertito Funes Ugarte. "Corrupto y atorrante, dejá de ensuciar. Hablá del periodista 'golpeador y ahorcador' de conductoras que tenés en tu canal, que sigue al aire. Sol Urroz fue víctima allí y taparon todo", lanzó Robertito en medio de una polémica. El conductor se viene quejando hace tiempo del trato que recibe de su ex canal.

Esa frase desnudó una historia vieja. María Sol Urroz, que trabajaba en C5N, contó que mantuvo un vínculo afectivo con Diego Gabriele durante 2021 y que, pese a que vivió diferentes situaciones de violencia con él, recurrió a la Justicia cuando intentó matarla.

"Además de hostigarme, de ser un psicópata y de volverme loca, me ahorcó con las dos manos en la cama hasta dejarme sin aire. Por suerte pude gritar y una vecina me escuchó", narró la periodista en diálogo con Bondi.

Y aclaró: "En su momento, la Justicia actuó muy bien y rápido, me dieron un botón antipánico y me tomaron la denuncia. Esto no fue en el ámbito laboral, por eso no involucré a C5N".