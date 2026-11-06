Insólita e inédita sanción: Tapia decidió castigar a TN y le prohibió la entrada

La AFA le retiró la acreditación a ese canal para los partidos de la Selección y para los entrenamientos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió castigar a los periodistas de TN por un video con IA que se pasó en el programa de Jonatan Viale. En concreto, la decisión es suspender, por tiempo indeterminado, la acreditación a ese canal por lo que sus periodistas no podrán acceder a las instalaciones de la AFA ni obtener acreditaciones para cubrir los entrenamientos y encuentros de las Selecciones Argentinas.

La decisión alcanza también a Radio Ancasti FM 98.5, de Catamarca y Radio General Belgrano AM 840, de la Ciudad de Buenos Aires.

Según explicó la entidad mediante un comunicado, esas dos emisoras fueron sancionadas por la "comercialización irregular de acreditaciones de prensa y la adulteración de identidades". Desde la AFA consideraron que esas prácticas representan "una grave transgresión a los procedimientos establecidos por esta Asociación para el ejercicio de la cobertura periodística".

En el caso de TN, la medida responde a la emisión, durante el programa conducido por Jonatan Viale, de un video generado mediante inteligencia artificial que hacía referencia a una supuesta agresión sexual contra Nico Paz. Al respecto, la institución manifestó que se trató de un contenido "absolutamente inadmisible" y que merece "el más enérgico rechazo institucional".

La tensión con TN viene hace rato. En la previa del Mundial también hubo un incidente con un cronista. En realidad las autoridades de la AFA están furiosos con la cobertura de TN Deportivo, uno de los pocos programas que son críticos de la gestión de Tapia.