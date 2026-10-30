La venta de Mandarina revolucionó la TV: qué pasa con Yanina, De Brito y Mariana Fabbiani

América podría perder a sus principales figuras. El canal ya trabaja en la reconstrucción.

La venta de Mandarina y Bondi al Grupo Octubre fue un cimbronazo en el mundo de la TV. La noticia estaba guardada bajo siete llaves. Según contaron en canal 13, los directivos de América se enteraron un rato antes y ya se pusieron a trabajar para rearmar la grilla. Se le podrían ir cuatro tanques: Yanina Latorre, Angel de Brito con LAM, el programa de Mariana Fabbiani, y el de Beto Casella.

La eventual salida de alguno de estos programas hacia Canal 9 podría modificar la competencia por la audiencia entre ambos canales. Se descuenta que el programa de Mariana pasará a nuevo canal porque su marido, Mariano Chihade, será el nuevo productor ejecutivo de canal 9.

Yanina Latorre ya dijo que empezó a negociar con todos los canales. En América sueñan que se quede y pueda competir con LAM, si finalmente termina en el 9.

El caso de Beto Casella tiene una particularidad. Aunque Mandarina produce BTV, el conductor tiene contrato con América para 2027.

Del otro lado, en canal 9 perderán su lugar varios conductores. Aseguran que Bendita está confirmado. Y también seguiría Flor de la V. En cambio, los programas de las 23 horas se quedarían sin lugar.