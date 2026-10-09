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Crece el escándalo de Romina Uhrig: su amigo denunció que usaron su certificado de discapacidad para los peajes

Sebastián Bello, un ex participante de Gran Hermano, la denunció ante la Justicia.

1 min de lectura Actualizado: 09/10/2026
Crece el escándalo de Romina Uhrig: su amigo denunció que usaron su certificado de discapacidad para los peajes

Sebastián Bello, un ex participante de Gran Hermano, denunció que Romina Uhrig le pidió que inscribiera un auto de lujo a su nombre "porque tenía problemas judiciales" y que no pagaba las multas. En una entrevista con LN+, "Bambi" contó que también utilizaron su certificado de discapacidad suyo para no pagar los peajes.

"Hice público todo porque necesito sacarme de encima esas deudas y no puedo renovar el carnet de conducir", contó.

Y agregó: "El auto no se compró con el beneficio de discapacidad, lo único que se usó es el Telepase.  Yo declaré por Mi Argentina la patente del auto y tenía el beneficio en todo el país. Cuando vine a Mendoza decidí cortarlo".

El auto involucrado es un Mercedes A200, valuado en cerca de 45 mil dólares.

En medio del escándalo, trascendió que Uhrig, antes de ingresar a Gran Hermano, utilizaba un certificado de discapacidad a su nombre. Ese documento tiene vigencia desde 2018 hasta 2028. La ex participante de Gran Hermano acumula causas judiciales por su matrimonio con Walter Festa, ex intendente de Moreno.

#Romina Uhrig