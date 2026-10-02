Cristina contó en su libro quién le regaló la carta de San Martín que tenía en la bóveda

El tema volvió a la agenda porque se mostraron imágenes del allanamiento en el juicio de los Cuadernos.

En agosto de 2018, el juez Bonadio allanó en simultáneo las propiedades de los Kirchner en Santa Cruz y en Buenos Aires. Fue un operativo que captó la atención de todos los medios. En la casa de El Calafate, la Gendarmería se llevaron más de 100 cajas. No había plata pero muchos recuerdos que estaban resguardados, en su mayoría, en la famosa bóveda que había revelado Jorge Lanata.

Las imágenes de aquel procedimiento se mostraron en el juicio de los Cuadernos. Y se reavivó la polémica.

Había dos cuadros del artista uruguayo Páez Vilaró, rosas de Juan Carlos Pallarols, una pequeña estatua de Marta Minujin, y un cuadro que contenía una carta de José de San Martín a Bernardo O’Higgins, que el titular del Archivo General de la Nación consideró “un papelón” que estuviera en manos de la ex presidenta.

En su libro Sinceramente, Cristina Kirchner reveló que fue un regalo de Putin.

También se llevaron el bastón presidencial y el de su marido. Cristina se quejó públicamente. “Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadio de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite”, tuiteó la ex mandataria en ese momento.

En la casa también encontraron un sable corvo que el Ejército le regaló, según la inscripción, “al gobernador Néstor Kirchner”, una medalla de la Municipalidad de Laboulage, una gargantilla con un escudo de la UOM, una medalla de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, un escudo de la Provincia de Entre Ríos y unas 40 lapiceras, obsequios de distintos mandatarios.

Además había dos carpetas negras con informes de inteligencia donde aparecían los nombres del senador Carlos Reutemann, del ex jefe de la SIDE Miguel Ángel Toma y de compradores de dólares.