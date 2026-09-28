"No salimos a comer". La insólita justificación de Malena Galmarini sobre el viaje en avión privado a Barbados

"Tenemos la suerte de tener un avión con avión", dijo en alusión a Franciso De Narváez.

La pregunta de Nancy Pazos la dejó un poco descolocado. Primero arrancó con el argumento de que Sergio Massa puede irse de vacaciones porque es "un ciudadano que cumplió con todas las leyes después de irse". Ya arrancamos mal porque ella es senadora bonaerense, no puede subirse en cualquier avión.

Segundo argumento: somos muy ahorrativos. "No salimos a comer, no vamos al teatro, vivimos hace treinta años en la misma casa ... mis hijos son grandes y trabajan, yo trabajo ... tenemos un amigo hace mucho tiempo que tiene avión privado", lanzó Galmarini. Le faltó hablar de criptomonedas.