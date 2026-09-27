Pergolini le puso más picante a la escandalosa final entre Estudiantes y Central

Hizo un posteo en Instagram. La final en Santiago del Estero disparó críticas hacia la AFA.

La final entre Estudiantes y Rosario Central en Santiago del Estero quedará en la historia por el escandaloso final: los jugadores se agarraron a trompadas y Verón terminó insultando al árbitro en el campo de juego.

Los errores arbitrales, anticipados por varios, son parte de una historia que comenzó con el campeonato regalado a Central y el pasillo frustrado de Estudiantes. En la previa de la final de este sábado ya se presagiaba un final escandaloso.

En ese contexto, Mario Pergolini sumó más picante. “Cómo le robaron a Estudiantes. Una vergüenza arbitral. Esto así no funciona, no es deporte”, lanzó en Instagram. Pergolini ya fue dirigente de Boca y quiere volver.

Otra perlita. El periodista de TN Sebastián Domenech, reconocido hincha del Pincha, salió a decir de todo y casi se come un palazo de la Policía.