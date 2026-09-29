Los dos más ricos en el Congreso son camporistas

Eduardo Feinmann contó que según las últimas declaraciones juradas, los dos legisladores más ricos son de La Cámpora. Se trata del diputado Máximo Kirchner, que declaró $10.986.000.000, y de Wado De Pedro en el Senado, que declaró $3.177.000.000.

ATENCIÓN A ESTE DATO DE FEINMANN QUE ES INCREÍBLE 🤯

"El diputado con más patrimonio en la Cámara de Diputados es MÁXIMO KIRCHNER, declaró AR$10.986.000.000. En la Cámara de Senadores es WADO DE PEDRO, que declaró AR$3.177.000.000.

LAS DOS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA CÁMPORA son… pic.twitter.com/JLAvLkwiwM

— Empalados (@empaladosok) September 28, 2026