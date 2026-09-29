Política

Los dos más ricos en el Congreso son camporistas

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Los dos más ricos en el Congreso son camporistas

Eduardo Feinmann contó que según las últimas declaraciones juradas, los dos legisladores más ricos son de La Cámpora. Se trata del diputado Máximo Kirchner, que declaró $10.986.000.000, y de Wado De Pedro en el Senado, que declaró $3.177.000.000.

#Máximo Kirchner