En la despedida de Messi, las tribunas hicieron con Tapia lo que la Justicia no se anima

Chiqui Tapia sabe que nada será igual sin Messi. El fenomenal negocio en el que se convirtió la Selección a partir de la Copa América de Brasil cambiará abruptamente. Los ingresos caeran estrepitosamente. "Se viene tiempos difíciles", avisó Messi en su despedida. En la AFA saben hace tiempo que nada será igual. Por eso el negocio de la reventa explotó como nunca en el partido del Monumental.

Tapia no pudo celebrar en la despedida. Fue insultado varias veces por las tribunas con un cántito que ya se hizo un grito de guerra en las canchas. El peor momento fue cuando había terminado el partido y todos los jugadores estaban esperando que arranque el show.

En la Justicia, la realidad es bien distinta. Son conocidas las maniobras de los abogados de la AFA y las operaciones políticas para salvar a Tapia del avance de las causas. En Estados Unidos, el panorama cambia. Tapia lo sabe. Toviggino también.