Milei sobreseído por el caso LIBRA: la primera gran noticia desde Comodoro Py

El Presidente y su hermana sumaron una victoria en Tribunales. Venían de varias derrotas. El rol del fiscal Taiano.

El Gobierno al final tuvo una buena noticia en Comodoro Py. Venía de sendas derrotas. El caso de Manuel Adorni, los procesamientos en Andis, y el reciente procesamiento de José Luis Espert (fue en San Isidro) son algunos de los ejemplos. El caso LIBRA, donde están Milei y su hermana Karina, fue la excepción.

Una victoria para la dupla de Juan Mahiques y el vice, Santiago Viola, un abogado del riñón de Karina.

El juez Martínez De Giorgi sostuvo que no hay delito. Se basó en la falta de acusación por parte de la Fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano. Como ya habían apartado a los querellantes, primera jugada de la maniobra, no hay un acusación que sostenga la causa.

La resolución también benefició al empresario estadounidense Hayden Davis, al lobista Mauricio Gaspar Novelli, a su hermana María Pía y a su madre Alicia Rafaele, y a su socio Manuel Terrones Godoy.

El fallo despertó críticas. "El punto central era esclarecer si el proyecto que el Presidente presentó como una herramienta para financiar empresas argentinas tenía realmente ese propósito y cómo se relacionaba con las ganancias y los retiros de quienes participaron de su lanzamiento. Aceptar el riesgo de que una inversión caiga no significa aceptar un engaño sobre su finalidad o funcionamiento", dijo el diputado Oscar Agost Carreño.